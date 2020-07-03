Turizm uyarısının sağlıkla ilgisi yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, dün Almanya'yı ziyaret etti. Çavuşoğlu ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Kovid-19 sebebiyle Almanya'nın Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Alman dostlarımız da Türkiye'ye tatile gelmek istiyor. Sağlık konusunda dünyada en iyilerden bir tanesi Almanya, bir tanesi de Türkiye " diye konuştu.Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'dan ve diğer ülkelerden gelecek misafirleri ağırlamaya hazır olduğunun altını çizerek, tüm tesislerin Alman firmalarca sertifika edildiğini ve denetiminin de onlar tarafından yapılacağını belirtti. Çavuşoğlu, "Objektif kriterler konulduğunda Türkiye güvenli ülkeler listesinde olması lazım. AB listesi de objektif kriterler çerçevesinde belirlenmeli. İsim vermiyorum ama, şeffaflığın olmadığı, verinin olmadığı bazı ülkeler listede var, Türkiye yok. O zaman görüyoruz ki, siyası saiklerle karar alınmış. Bilimsel konularda siyasi saiklerle bir ülkenin lehine veya aleyhine karar almak bizleri yanıltabilir" ifadelerini kullandı.Seyahat uyarısını gözden geçirecekleri konusunda söz verdiklerini söyleyen Maas, ayrıca "Seyahat uyarısı, Türkiye'ye seyahat açısından, aile ziyaretleri, yakınlarını, akrabalarını ziyaret etmek isteyenler için geçerli değildir. Onlar rahatlıkla gidip gelebilirler" dedi.Bu arada ziyaretin başarılı geçtiği, Antalya ve Muğla'nın güvenli bölge ilan edileceği öğrenildi. AB'deki Türk vatandaşlarına da test yaptırmaları ve karantinasız dönüş imkanlarının anlatılacağı ifade edildi.Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransa'nın, Türk Donanması'nın Fransız gemisini taciz ettiği yönündeki iddiasının doğru olmadığını ve Türkiye'nin bunu rapor ve belgelerle kanıtladığını vurgulayarak, Fransa'nın bu konuda Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini söyledi.Avrupa Birliği'nin Türkiye'den gelenlere yönelik seyahat kısıtlamasını uzatma kararını değerlendiren Stuttgarter Nachrichten, Türkiye'nin şikayetçi olmakta haklı olduğunu yazdı. Haberde "Almanya'nın, korona koşulları berbat olan İngiltere'den gelenlerde tehlike görmeyip Türkiye'den gelenlere bu gerekçe ile yaklaşmasının sebebi herhalde bu ülkelerde alınan sağlık tedbirleri olamaz" denildi.BERLİN