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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Antalya’da görüştü. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba görüşmenin ardından, " turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 18:30 Son Güncelleme: 3.7.2020 18:56 ABONE OL
Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Türkiye açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile Antalya'da görüştü.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Ukrayna bizim için sadece komşu bir ülke değil, dost, stratejik bir ortak" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı ise, "Türkiye turistler için en güzel önlemleri almış. Ben de bu önlemleri kendim bizzat gördüm" ifadelerini kullandı.

MACARİSTAN TÜRKİYE'Yİ GÜVENLİ ÜLKELER LİSTESİNE ALDI

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macaristan'ın Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldığını, Türkiye'den dönenlere karantina uygulamayacağını söyledi.

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Son dakika: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan Türkiye açıklaması
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