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? (Hıyarcıklı) veba nasıl bulaşır?

Veba hastalığı pek çok çeşidi olan ve insanlık tarihinde ölümlere yol açan bir hastalık olarak bilinmektedir. Ancak hastalığın üzerinde uzun yıllar yapılan çalışmalar sonucunda antibiyotik içerikli ilaçlarla tedavisi kolaylıkla yapılabilir hale geldi. Öte yandan Çin’de yer alan İç Moğolistan Özerk Bölgesi’nde bir kişi veba şüphesiyle hastaneye kaldırılıp (Hıyarcıklı) veba teşhisi konulması sonrasında Bubonik (Hıyarcıklı) veba nedir, nasıl bulaşır? soruları yoğun şekilde merak edilmeye başlandı. İşte Bubonik (Hıyarcıklı) veba ile ilgili tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 20:06 Son Güncelleme: 6.7.2020 20:08 ABONE OL
Bubonik veba nedir? Bubonik Hıyarcıklı veba nasıl bulaşır?

İnsanlık tarihinde pek çok insanın ölümüne sebeb olan veba hastalığı Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişinin hastaneye kaldırılması ve sonrasında (Hıyarcıklı) veba teşhisi konulması sonrasında yeniden dünya gündemine girdi. Uzun yıllar boyu üzerinde ilaç geliştirme çalışmaları yapılmasıyla birlikte antibiyotik ilaçlarla tedavisi yapılabilir hale gelen hastalığa ilişkin tüm dünyada Bubonik (Hıyarcıklı) veba nedir, nasıl bulaşır? sorusu merak edilmeye başlandı.

BUBONİK VEBA NEDİR? BUBONİK (HIYARCIKLI) VEBA NASIL BULAŞIR?

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya, çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan Yersinia pestis isimli hayvansal bir bakteri neden oluyor. Hıyarcıklı veba, hastalığın en insanlara bulaşabilen en yaygın türü.

Bu adı, bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor.

Bubonik veba nedir? Bubonik Hıyarcıklı veba nasıl bulaşır?

2010 ile 2015 yılları arasında dünya çapında 3 bin 248 vaka bildirildi ve bunların 584'ü hayatını kaybetti.

Bu hastalığa tarihte, kara ölüm adı da verildi. Bunun nedeni de hastalığın uzuvlarda oluşturduğu kangrenimsi karartılardı.

HASTALIK NASIL ETKİLİYOR?

  1. Enfekte olan kişi genel olarak iki ila altı gün içerisinde hastalık belirtileri göstermeye başlıyor.
  2. Yumurta büyüklüğü kadar şişebilen lenf bezlerinin yanında, hastalar, yüksek ateş, titreme, baş ağrısı, has ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler gösteriyor.
  3. Veba aynı zamanda ciğerleri de etkiliyor, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüğüne sebep oluyor.
  4. Bakteri kana da karışarak sepsis adı verilen duruma neden olabiliyor. Bu noktada hastalık, doku zedelenmesi, organ yetmezliği ve ölüme varabiliyor.

Bubonik veba nedir? Bubonik Hıyarcıklı veba nasıl bulaşır?

NASIL KAPARSINIZ?

  • Enfekte olmuş bitlerin insanı ısırması sonucu geçebiliyor.
  • Hastalıklı fare, sıçan gibi kemirgenlerle temas edilmesi ile bulaşabiliyor.
  • Hastalık taşıyan hayvan veya kişiden havaya saçılacak damlacıkların nefes yoluna karışması ile de vücuda girebiliyor.
  • Kedi köpek gibi evcil hayvanlar da bit ısırıkları veya hastalıklı kemirgeni yiyerek hastalık kapabiliyor.

Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki vaka sonrası, Çin hükümeti veba taşıma ihtimali olan hayvanların etlerinin yenilmesini yasakladı.

Veba sonucu hayatını kaybeden kişinin cenazesi ile yakın temas eden kişilere de hastalık bulaşabiliyor.

Hastalık eğer tedavi edilmezse yüksek ihtimalle ölümcül olabiliyor. Bu nedenle hızlı bir antibiyotik tedavisinin hayati.

Kan ve diğer örnekler üzerinde yapılan laboratuvar testleri de erken teşhis açısından önemli ve hayat kurtarıyor.

Bubonik veba nedir? Bubonik Hıyarcıklı veba nasıl bulaşır?

BU BİR SALGINA DÖNÜŞEBİLİR Mİ?

Veba hastalığına dünyanın farklı bölgelerinde halen rastlanıyor. Yakın zaman önce Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Madagaskar'da salgınlar yaşandı.

Eski çağlarda özellikle de Orta Çağ'da veba salgınlarına sıklıkla rastlanıyordu ancak hızlı müdahaleler sayesinde artık salgınlar bölgesel kalıyor.

Southampton Üniversitesi'nde mikrobiyolog olarak görev yapan Doktor Matthew Dryden, Moğolistan'daki vakanın hızla tecrit edilmiş olmasının önemine vurgu yapıyor:

"Hıyarcıklı veba, Covid 19'un aksine antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Durum her ne kadar endişe verici olsa da tek bir vakadan bahsediliyor ki bu vaka da hızla tedavi edilebilir."

KAYNAK: BBC

Bubonik veba nedir? Bubonik Hıyarcıklı veba nasıl bulaşır?
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Bubonik veba nedir? Bubonik (Hıyarcıklı) veba nasıl bulaşır?
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