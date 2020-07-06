Bubonik veba nedir? Bubonik (Hıyarcıklı) veba nasıl bulaşır?

İnsanlık tarihinde pek çok insanın ölümüne sebeb olan veba hastalığı Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir kişinin hastaneye kaldırılması ve sonrasında Bubonik (Hıyarcıklı) veba teşhisi konulması sonrasında yeniden dünya gündemine girdi. Uzun yıllar boyu üzerinde ilaç geliştirme çalışmaları yapılmasıyla birlikte antibiyotik ilaçlarla tedavisi yapılabilir hale gelen hastalığa ilişkin tüm dünyada Bubonik (Hıyarcıklı) veba nedir, nasıl bulaşır? sorusu merak edilmeye başlandı.

BUBONİK VEBA NEDİR? BUBONİK (HIYARCIKLI) VEBA NASIL BULAŞIR?

Tedavi edilmezse ölümcül olan vebaya, çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan Yersinia pestis isimli hayvansal bir bakteri neden oluyor. Hıyarcıklı veba, hastalığın en insanlara bulaşabilen en yaygın türü.

Bu adı, bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişliklerden alıyor.