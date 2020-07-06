Cezayir, Fransa’dan sömürge özrü bekliyor

Fransa'nın kanlı ve kirli geçmişine dair her gün yeni haberler ortaya çıkmaya devam ediyor. Ülkelere "insanlık" dersi vermeye çalışan Fransa, kendi geçmişi ile ise hala yüzleşmiyor. Son olarak Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, sömürü geçmişinden dolayı Fransa'dan şimdiye kadar yarım ağız ile bir özür aldıklarını ancak bunun gerçek bir özür olması gerektiğini açıkladı. France 24 kanalına konuşan Tebbun, Franba Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yapacağı ziyarette özür dilemesini beklediklerini açıkladı.