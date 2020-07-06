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Başkan Yardımcısı Turan: "'nin 'e geri getirilmesi Anayasa'ya aykırı"

Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne () bağlı 'nin yeniden 'te görevlendirilmesi girişiminin Anayasa'ya aykırı olduğunu ve kente zarar vereceğini söyledi.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 18:54 ABONE OL

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Peşmerge'nin yeniden Kerkük'te görevlendirilmesi girişimlerine ilişkin konuştu.

Türkmenlerin bu tür bir adımı kabul etmeyeceklerini aktaran Turan, Başbakan Mustafa el-Kazımi'nin, Türkmenlerin görüşlerine başvurmadan Peşmerge güçlerini Kerkük Ortak Operasyonlar Merkezi'nde görevlendirmesinin doğru olmadığını ifade etti.

"Peşmerge'nin Kerkük'e geri getirilmesi Anayasa'ya aykırı" diyen Turan, bu tür girişimlerle Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği Partisi'nin (KYB) Kerkük ve tartışmalı bölgelerde yeniden askeri nüfuz elde etmek istediklerini savundu.

Peşmerge'nin terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarını gerekçe göstererek 2017'ye kadar varlığını sürdürdüğü Kerkük'ten "günlük 400 bin varil petrol çaldığı" iddiasında bulunan Turan, bir daha o günleri yaşamak istemediklerini kaydetti.

Başbakan Kazımi'nin, IKBY'yi kazanmak için Türkmen ve Arapları hiçe saymamasını isteyen Turan, Kerkük'ün durumu ve geleceği ile ilgili kararlarda sadece Bağdat ve Erbil değil Kerküklülerin de söz hakkı olduğunu söyledi.

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, iki gün önce yaptığı açıklamada, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin Diyala, Kerkük, Salahaddin ve Musul vilayetlerinde yeniden faaliyete geçirilecek 4 ortak operasyon merkezinde terörle mücadele için birlikte hareket edeceğini söylemişti.

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Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Turan: "Peşmerge'nin Kerkük'e geri getirilmesi Anayasa'ya aykırı"
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