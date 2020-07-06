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'dan flaş açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

, yeni tip nedeniyle 251 bin 789 vakanın tespit edildiği, 28 bin 388 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, nüfusun sadece yüzde 5,2'sinde antikor geliştiğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 6.7.2020 19:24 Son Güncelleme: 6.7.2020 19:27 ABONE OL
İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Bakanlık, coronavirüsün 'daki gelişimine ilişkin 36 bin hanede 68 binden fazla kişiye 21'er gün arayla 3 aşamalı olarak yaptığı analizlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Buna göre, ülke nüfusunun sadece yüzde 5,2'sinde Kovid-19 nedeniyle antikor tespit edilirken, aynı oranın sağlık çalışanlarında yüzde 10'a kadar yükselmesi dikkati çekti.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Ayrıca Kovid-19 geçiren hastaların yüzde 14'ünde ilk pozitif çıkan antikor testlerinin üçüncü ve son testte negatif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Kovid-19'da ikinci dalga

genelinde mevcut durumda 47 yerde Kovid-19'da ikinci dalga tespit edildiği açıklandı.

Katalonya özerk yönetimine bağlı olan ve yaklaşık 200 binden fazla kişinin yaşadığı Segria ilçesinin Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle geçen hafta sonu karantinaya alınmasının ardından, ülkenin kuzeybatısındaki Galisya bölgesindeki A Marina ilçesinde de benzer bir karar alındı.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı ve 14 belediyenin bağlı olduğu A Marina'da Kovid-19'da yeni vakaların artması nedeniyle cuma gününe kadar giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildiği, 2 binden fazla kişinin 10 günlük karantinaya alındığı bildirildi.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmanın, 10'dan fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandığı Segria ilçesinde ise son bir haftada vaka sayısının iki kat arttığı, sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz kalması üzerine Katalonya genelinden yardım istendiği kaydedildi.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...

Sağlık Bakanlığının yayınladığı bugünkü son verilere göre Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 28 bin 388 kişi hayatını kaybetti, son 24 saatte 78 artışla toplam 251 bin 789 vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...
İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...
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İspanya'dan flaş coronavirüs açıklaması! Yapılan antikor testlerine göre...
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