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maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Dünya aylardır yani bilimsel adıyla Kovid 19 ile mücadele ediyor. Ne yazık ki bu süreçte milyonlrca insan virüsle enfekte oldu. Yüzbinler ise hayatını kaybetti. Koronavirüs salgını sonrasında kullanımı zorunlu olan maskelerle ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Bugüne dek üretilen ve kullanılan maskelerin temel amacı, salgını önlemek ve temiz hava solumaktı. Şimdi ise yepyeni bir maske tipi geliyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 6.7.2020 10:02 Son Güncelleme: 6.7.2020 10:05 ABONE OL
Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Salgınla birlikte Türkiye dahil pek çok ülkede maske takmak artık zorunlu. Ancak maskelerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Bugüne dek üretilen ve kullanılan maskelerin temel amacı, salgını önlemek ve temiz hava solumaktı. Şimdi ise yepyeni bir maske tipi geliyor.

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

ABD ve Japonya ortaklığında üretilen ve UVMask adını taşıyan bu özel maskeler, N95 tipi maskelerden bile iyi. Sebebi ise ultraviyole ışınıyla anlık olarak havadaki partikülleri temizlemesi...

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Ultraviyole ışın temizleme teknolojisini kullanan bu özel maske iki adet 25,000µW/cm2 UV-C LED aydınlatma ile solunan havayı anında temizliyor.

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Bu iki katmandan ilki yüzde 95 oranında partikülleri temizlerken ikinci olan UV-C katmanı ile bu oran yüzde 99.99'a çıkıyor. Maske 0.1 mikron büyüklüğünde partikülleri filtreleyebilirken bu oran N95 maskesinde 0.3 mikron.

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Bu maskenin kullanılabilmesi için içerisinde batarya bulunuyor ve ultraviyole ile temizlik bu batarya sayesinde oluyor. Batarya ise 6 saat ömre sahip. 6 saatin sonunda maskenizi şarj etmeniz gerekiyor.

Oldukça hızlı şarj olan maske, pek çok cihazda bulunan USB-C tipi giriş kullanıyor ve maskenin şarj olması için çok beklemiyorsunuz.

Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...

Maskenin içindeki fitreler değiştirilebiliyor ve aylık 2$ gibi bir maliyet çıkarıyor. Ürün henüz seri üretime geçmiş değil; ancak Ağustos ayında 99 dolardan satışa sunulacak.

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Koronavirüs maskelerinde yeni dönem! Amacı değişiyor...
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