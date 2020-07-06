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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

: Korkunç haber yine 'den geldi! bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

haberi: 'in Wuhan kentinde patlak veren salgını aylardır dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Virüse karşı etkili bir ilaç ya da aşı henüz üretilemezken Çin'den bir korkutan haber daha geldi. Ülkenin İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Bayannur'da '' salgını ortaya çıktı. Hastalığın bulaş riskinin bulunduğu belirtilirken, 3'üncü seviye alarm verildi.

Giriş Tarihi: 6.7.2020 11:50 Son Güncelleme: 6.7.2020 12:13 ABONE OL
Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

'den korkutan gelmeye devam ediyor. Resmi kayıtlara göre ülkede Aralık ayında ortaya çıkan tüm dünyaya yayıldı. Aradan geçen 8 aylık sürede dünyayı her geçen gün daha da ağır bir tablo ile yüzleştiren coronavirüs can almaya devam ediyor. Özellikle Güney Amerika ülkeleri coronavirüsün kıskacında can çekişiyor.

Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

CORONAVİRÜS SÜRERKEN YENİ BİR SALGIN DAHA: BUBONİK VEBA

'in :Moğolistan İç Özerk Bölgesi'nden gelen dünyayı yeni bir endişeye sevk etti. Bölgede bulaş riski çok yüksek olan '' vakaları ortaya çıktı. Bakalar nedeniyle hastanelere başvurular başladı. Şehir genelinde üçüncü seviyede alarm verildi.

Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

YETKİLİLER UYARDI: HASTANEYE BAŞVURUN

Alarm durumunun ardından yetkililerden açıklamalar geldi. Belirtileri hissedenlerin mutlaka sağlık kuruluşlarına bilgi vermesi gerektiği bildirildi. 'Acilen başvurun' ifadeleri durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.

BELİRTİLERİ AÇIKLANDI

Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.

Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

24 SAATTE ÖLDÜREBİLİYOR

vakaları, Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alan bilgilere göre insanları 24 saatte öldürebiliyor. Hastalık, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığı ile bulaşıyor. aldığı kararla Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasakladı.

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Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...
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