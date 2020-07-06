Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

Çin'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Resmi kayıtlara göre ülkede Aralık ayında ortaya çıkan coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Aradan geçen 8 aylık sürede dünyayı her geçen gün daha da ağır bir tablo ile yüzleştiren coronavirüs can almaya devam ediyor. Özellikle Güney Amerika ülkeleri coronavirüsün kıskacında can çekişiyor.
CORONAVİRÜS SÜRERKEN YENİ BİR SALGIN DAHA: BUBONİK VEBA
Çin'in :Moğolistan İç Özerk Bölgesi'nden gelen haberler dünyayı yeni bir endişeye sevk etti. Bölgede bulaş riski çok yüksek olan 'bubonik veba' vakaları ortaya çıktı. Bakalar nedeniyle hastanelere başvurular başladı. Şehir genelinde üçüncü seviyede alarm verildi.
YETKİLİLER UYARDI: HASTANEYE BAŞVURUN
Alarm durumunun ardından yetkililerden açıklamalar geldi. Belirtileri hissedenlerin mutlaka sağlık kuruluşlarına bilgi vermesi gerektiği bildirildi. 'Acilen başvurun' ifadeleri durumun ciddiyetini gözler önüne serdi.
BELİRTİLERİ AÇIKLANDI
Hastalık belirtilerinde, bakterilerin vücuda girdiği yere en yakın lenf bezlerinde ağrılı şişme ve iltihaplanma görülür. İleri dönemlerde iltihaplı lenf nodları açılarak akıntlı hal alır. Tedaviye hemen başlanmazsa bakteri vücudun her yerine yayılarak akciğer ve septisemik forma dönüşebilir.
24 SAATTE ÖLDÜREBİLİYOR
Bubonik veba vakaları, Dünya Sağlık Örgütü'nde yer alan bilgilere göre insanları 24 saatte öldürebiliyor. Hastalık, pireler ve vahşi kemirgenler aracılığı ile bulaşıyor. Çin aldığı kararla Uyarılar devam ettiği sürece hastalığı taşıma ihtimali bulunan hayvanların avlanması ve yenmesi yasakladı.