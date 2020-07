Son dakika: Korkunç haber yine Çin'den geldi! Coronavirüs bitmeden bambaşka bir salgın patlak verdi...

Çin'den korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Resmi kayıtlara göre ülkede Aralık ayında ortaya çıkan coronavirüs tüm dünyaya yayıldı. Aradan geçen 8 aylık sürede dünyayı her geçen gün daha da ağır bir tablo ile yüzleştiren coronavirüs can almaya devam ediyor. Özellikle Güney Amerika ülkeleri coronavirüsün kıskacında can çekişiyor.