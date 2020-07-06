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Ünlü rapçi başkanlığa aday

Giriş Tarihi: 6.7.2020 ABONE OL
Ünlü rapçi başkanlığa aday
RAP şarkıcısı Kanye West, kasım ayında yapılacak seçimlerde ABD başkanlığına adaylığını açıkladı. Bir dönem mevcut ABD Başkanı Donald Trump'a destek veren West'e ilk destek TV yıldızı eşi Kim Kardaşyan'dan geldi. Ünlü girişimci Elon Musk da oyunun Kanye West'e olduğunu duyurdu. Trump ise Washington'daki 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamalarında yaptığı konuşmada, "radikal solu" yenilgiye uğratma sözü verdi. ABD'de göstericiler 4 Temmuz gecesi yine sokaklardaydı. Çok sayıda aşırı soldaki silahlı örgütler silahlarıyla sokağa indi. Göstericiler, Amerika kıtasını keşfeden Kristof Kolomb'un heykelini yıktı.
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Ünlü rapçi başkanlığa aday
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