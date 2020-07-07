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'ta 15 Temmuz'da yeniden açılacak

'ta yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kapatılan , 15 Temmuz'da yeniden ibadete açılacak. Camilerin Cuma namazı dışında tüm namaz vakitlerinde açık olacağı ifade edildi.

İHA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 20:56 ABONE OL
Fas'ta camiler 15 Temmuz'da yeniden açılacak

Fas Vakıflar ve İslami İşler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan camilerin 15 Temmuz'da yeniden açılacağı bildirildi.

Camilerin Cuma namazı dışında tüm namaz vakitlerinde açık olacağı ifade edildi. Fas'ta korona virüsün yayılmasını önlemek için 16 Mart'ta tüm camilerin kapatılmasına karar verilmişti.

Öte yandan Fas'ta toplam korona virüs vaka sayısı 14 bin 565'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 237'ye yükseldi.

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Fas'ta camiler 15 Temmuz'da yeniden açılacak
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