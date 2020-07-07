Financial Times: Fransa Libya’da izole edildi

Financial Times gazetesi, Hafter'in artık Fransa için yük haline geldiği, Paris'in Ankara'yı suçlamasının arkasındaki asıl sebebin Hafter'e bel bağlayarak yaptığı hatanın üstünü örtme girişimi olduğunu yazdı. Fransa'nın Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle Hafter'i destekleme kararının petrol paylarını korumakla ilgili olduğu ifade edilen yazıda, Macron'un Türkiye'yi Libya'daki rolünden dolayı "suçlu" olarak nitelemesinin Avrupalı diplomatlar tarafından sorgulandığı belirtildi. Üst düzey bir Avrupalı diplomatın, "Dürüst olalım, Türkiye Trablus'un düşüşünü durdurdu. Onların müdahalesi olmasaydı insani felaket yaşanırdı" sözlerine yer verildi. Fransız Dış İlişkiler Enstitüsü'nün Ortadoğu Uzmanı Dorothee Schmid de, "Fransa bu konuda oldukça izole edilmiş durumda" dedi.