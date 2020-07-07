Hafter’in savaş suçları masada

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in işlediği savaş suçları masaya yatırıldı. Libya Parlamentosu'ndan komisyon, Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların belgelendirilmesi için Uluslararası Af Örgütü'yle toplantı düzenledi. Hafter'in insan hakları ihlalleri ve işlediği suçların ayrıntılı şekilde belgelenmesi için çalışıldığı belirtilen açıklamada, hazırlanan belgelerin uluslararası topluma sunularak ve uluslararası adaletin harekete geçirilmesi ve suçluların yaptıklarından kurtulmasının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedildi. Açıklamada, suçların belgelenmesi için gerekli mekanizmalar hakkında uluslararası örgütlerle istişareler yapıldığı dile getirildi.Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı İnsan Hakları Komisyonu haziranda, 2016'dan bu yana tüm Libya'da gerçeklerin araştırılması için bir komisyon oluşturulması kararı almıştı. Hafter milislerinin başkent Trablus'a yönelik 14 ay süren saldırılarında harekat merkezi olarak kullandığı Terhune şehrinin Libya ordusu tarafından kurtarılmasının ardından, Libya makamları şehirde 11 toplu mezar bulunduğunu açıklamıştı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) 22 Haziran'da yapılan açıklamada, Terhune ve çevresinde 11 toplu mezar bulunduğuna ilişkin UCM Savcılığına güvenilir bilgiler ulaştığı kaydedilmişti.