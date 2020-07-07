Hava parçacıklarına dikkat

NEW York Times gazetesinde yer alan haberde yüzlerce uzman, koronavirüsün havada küçük parçacıklar halinde insanlara bulaştığına dair kanıt olduğunu belirtti. Uzmanlar Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) salgınla ilgili tavsiyelerini gözden geçirme çağrısında bulundu. Dünya genelindeki vakalar ise 11 milyon 674 bini, ölümler de 538 bini aştı.Ölenlerin sayısı son 24 saatte 215 artarak 132 bin 784'e yükseldi. Vaka sayısı 36 bin 373 artarak 3 milyon 19 bin 301'e ulaştı.İkinci dalga paniği yaşanıyor. 28 binden fazla kişinin öldüğü ülkenin La Marina bölgesine giriş ve çıkışlar beş günlüğüne yasaklandı.Paris'teki Louvre Müzesi 3.5 ay aradan sonra yeniden açıldı.Toplam vaka sayısı 720 bini, ölümler de 20 bini geçti.Ülkenin en kalabalık iki eyaleti olan Victoria-New South Wales arasındaki sınır kapatıldı.Sağlık Bakanı Eidy Roca, Kovid'e yakalandı.Sağlık Bakanı Zafer Mirza'nın, Kovid testinin pozitif çıktığı bildirildi.Son 24 saatte 273 kişi öldü.602 kişi daha can verdi. Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği aşı adayı Brezilya'da 9 bin kişi üzerinde denenecek..Kovid kurbanı Müslümanların cesetleri yakılıyor.