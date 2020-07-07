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'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 300 bini aştı.

AA
Giriş Tarihi: 7.7.2020 22:36 ABONE OL
Şili'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısının 6 bin 434'e çıktığı kaydedildi. Virüse yakalanların sayısının da 2 bin 462 artarak 301 bin 19'a yükseldiği bildirildi.

Kovid-19 nedeniyle 2 bin 60 kişinin hastanede tedavi gördüğü, bunlardan 1699'unun solunum cihazına bağlı, 381'inin de kritik durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Şu ana kadar 1 milyon 200 binden fazla testin yapıldığı ve 343 solunum cihazının kullanıma hazır olduğu belirtildi.

Yaklaşık 7 milyon kişinin yaşadığı başkent Santiago'yu da kapsayan Metropolitan bölgesi, 231 bin 171 vaka ve 5 bin 451 ölü sayısıyla ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

Salgın nedeniyle, 16 Mayıs'ta Metropolitan bölgesinde ilan edilen ve ülkenin çeşitli bölgelerinde de yürürlüğe konulan karantina 10 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

Nüfusu 19 milyonu aşan Şili, Güney Amerika'da Brezilya ve Peru'nun ardından en çok vakanın görüldüğü ülke konumunda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, doğrulanmış Kovid-19 kaynaklı ölü sayısına eklenmeyen 3 binden fazla muhtemel virüs kaynaklı ölümün olduğunu açıklamıştı.

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Şili'de Kovid-19 vaka sayısı 300 bini geçti
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