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: Esad ve ’de savaş suçu işledi

Giriş Tarihi: 8.7.2020 ABONE OL
BM: Esad ve Rusya İdlib’de savaş suçu işledi
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, Kasım 2019 - Haziran 2020'yi kapsayan Suriye'nin İdlib ili ve çevresindeki insan hakları durumuna ilişkin hazırladığı 29 sayfalık rapor açıklandı. Raporda Beşar Esad rejiminin İdlib ve çevresinde sağlık kuruluşları ve sivil unsurları vurarak savaş suçu işlediğine dair makul gerekçeler olduğunu, Rusya Hava Kuvvetlerinin de İdlib'de misket bombası kullanarak ve sivil unsurlara gelişigüzel saldırılar düzenleyerek savaş suçları teşkil eden eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Raporda, son 8 ayda bölgede 17 hastane ve sağlık kuruluşu, 14 okul ve 9 pazar yeri ile 12 saldırıda da sivillerin yaşadığı evlerin hedef alınması olmak üzere 52 saldırı gerçekleştirildiği aktarıldı.
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BM: Esad ve Rusya İdlib’de savaş suçu işledi
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