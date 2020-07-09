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'da nedeniyle ölenler için hazırlanıyor

Afrika kıtasında yeni tip (Kovid-19) vakalarının en fazla görüldüğü ülke olan Cumhuriyeti'nde eyalet yönetimleri yaptırmaya başladı.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 20:55 Son Güncelleme: 9.7.2020 20:56 ABONE OL
Güney Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenler için toplu mezarlar hazırlanıyor

Ülkede en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Gauteng eyaletinin sağlık yetkilisi Bandile Masuku, 1,5 milyon kişilik toplu mezarlar hazırladıklarını açıkladı.

Afrika genelinde 224 bin 665'i Güney Afrika Cumhuriyeti'nde olmak üzere 523 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi.

GAUTENG'DE 75 BİN KİŞİ KOVİD-19'A YAKALANDI
Ülkenin ticaret başkenti Johannesburg ile idari başkenti Pretoria şehirlerinin bulunduğu Gauteng, son günlerde artan vaka sayısıyla Western Cape eyaletini geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Gauteng'de şimdiye kadar 75 bin kişide Kovid-19 tespit edildi. En az vaka ise 924 kişiyle Northern Cape bölgesinde görüldü.

Ülkede 3 bin 600 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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Güney Afrika'da koronavirüs nedeniyle ölenler için toplu mezarlar hazırlanıyor
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