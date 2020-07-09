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Rumlar paniğe kapıldı! II. Hrisostomos'tan küstah çağrı!

'ninDoğu Akdeniz hamlesinin ardından paniğe kapılan Rum kesiminden küstah bir açıklama geldi. II. Hrisostomos,Rum hükümetine Türkiye'yi 'de durdurmak için um Ordusu'nun ‘modern silah sistemiyle donatılması gerektiğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 15:28 Son Güncelleme: 9.7.2020 15:37 ABONE OL
Rumlar paniğe kapıldı! Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos'tan küstah çağrı!

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) endişesine yol açmaya devam ediyor. Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos, Rum Yönetimi'nin yeni atanan Savunma Bakanı Charalambos Petrides ile görüşmesinde yaptığı açıklamada, "Eğer Kıbrıs'ın (Rum kesimi) güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemiyle silahlandırılırsa, Türkiye karşı başedebiliriz.Böylelikle Türkiye silah sistemimizden dolayı bizimle kolayca baş edemeyeceğini bilecek" dedi.

RUM TARAFI PANİĞE KAPILDI

Rum Savunma Bakanı ile sürekli temas halinde olacaklarını söyleyen II. Hrisostomos şöyle devam etti: "Adayı Türkleştirmeyi hedefleyen Türkiye'ye karşı savunmamızın güçlendirilmesi bizi ilgilendiriyor. Tanrının yardımıyla ulusal sorunlarımız için daha iyi günlerin gelmesini umuyoruz. Bu konuda net düşüncelerim var. Eğer Kıbrıs'ın güçlü bir ekonomisi olursa ve modern silah sistemi ile silahlandırılırsa, o zaman Türkiye güçlü silah sistemimiz nedeniyle durumun üstesinden gelemeyeceğini bilecek. Ancak Türkiye ile bu şekilde başa çıkılır"

SAVUNMA BAKANI KİLİSEYE TUTUNDU

Rum Savunma Bakanı Petrides da "Bize düşen görevi yapacağız ve yarına Kıbrıs Helenizm'i için daha iyi bir gelecek için ilerleyeceğiz. Kıbrıs Kilisesi Liderini ziyaret etmek ve tüm sıkı ilişkileri korumak görevimizdir ve bu mücadelede birlikte duruyoruz" diye konuştu.

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Rumlar paniğe kapıldı! Rum Başpiskoposu II. Hrisostomos'tan küstah çağrı!
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