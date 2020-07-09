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Başkanı ölü bulundu

'de ailesinin polise kayıp ihbarı yaptığı Başkanı 'un ölü bulunduğu bildirildi.

AA
Giriş Tarihi: 9.7.2020 19:08 ABONE OL
Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu

Yonhap ajansının haberine göre, emniyetten yapılan açıklamada , Park'ın cesedinin kentin kuzey bölgesinde bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Belediye Başkanı'nın ölüm sebebine ve olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

Park'ın kızı, yerel saatle 17.17'de polise ihbarda bulunarak, babasının "4-5 saat önce vasiyet benzeri mesaj bırakarak evden ayrıldığını ve telefonunun kapalı olduğunu" bildirmişti.

Belediye Başkanı Park'ı, telefon sinyalinin en son tespit edildiği Sungbuk Mahallesi'nde arayan emniyet birimleri, dronelar ve iz süren köpeklerin kullanıldığı arama operasyonu başlatmıştı.

Park, 2011'den bu yana Seul Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.

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Seul Belediye Başkanı Park Won-soon ölü bulundu
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