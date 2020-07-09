Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Soros, Trump’ı devirmek için kesenin ağzını açtı

Soros, Trump’ı devirmek için kesenin ağzını açtı

Giriş Tarihi: 9.7.2020 ABONE OL
Soros, Trump’ı devirmek için kesenin ağzını açtı
ABD Başkanı Donald Trump'ı iktidara geldiğinden beri hedef seçen borsa spekülatörü George Soros'un 3 Kasım'daki seçimler öncesi kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Soros şimdiden 2016 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kampanyaları için bağışladığı paranın iki katını harcadı. Federal Seçim Komisyonu'nun raporuna göre Demokrat Parti'nin Siyasi Eylem Komitesi, Soros'tan doğrudan veya Açık Toplum Vakfı üzerinden yaklaşık 40 milyon dolar bağış aldı. Verilere göre Soros'un 2016'da Demokratlara yaptığı yardım miktarı 22 milyon 100 bin dolardı. Soros, bu yılki Davos zirvesinde Trump'ı "hilekar, dolandırıcı, narsist ve iklim inkarcısı" diye nitelerken Trump'ın çevresi de ünlü spekülatörü "herşeyin ardındaki gerçek virüs" diye suçluyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Soros, Trump’ı devirmek için kesenin ağzını açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA