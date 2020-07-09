Soros, Trump’ı devirmek için kesenin ağzını açtı

ABD Başkanı Donald Trump'ı iktidara geldiğinden beri hedef seçen borsa spekülatörü George Soros'un 3 Kasım'daki seçimler öncesi kesenin ağzını açtığı ortaya çıktı. Soros şimdiden 2016 seçimlerinde Demokrat Parti'nin kampanyaları için bağışladığı paranın iki katını harcadı. Federal Seçim Komisyonu'nun raporuna göre Demokrat Parti'nin Siyasi Eylem Komitesi, Soros'tan doğrudan veya Açık Toplum Vakfı üzerinden yaklaşık 40 milyon dolar bağış aldı. Verilere göre Soros'un 2016'da Demokratlara yaptığı yardım miktarı 22 milyon 100 bin dolardı. Soros, bu yılki Davos zirvesinde Trump'ı "hilekar, dolandırıcı, narsist ve iklim inkarcısı" diye nitelerken Trump'ın çevresi de ünlü spekülatörü "herşeyin ardındaki gerçek virüs" diye suçluyor.