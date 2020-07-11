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Haberler Dünya Haberleri Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu

'nın 'daki kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu

'de yer alan habere göre, 'daki kamplarını ziyaret eden İçişleri Bakanlığından bir heyetin Federal Meclis İçişleri Komisyonu'na sunduğu raporda, kamplardaki durumun çok kötü olduğu belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 21:45 ABONE OL
Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda durum felaket yorumu

Almanya İçişleri Bakanlığınca hazırlanan raporda, Yunanistan'daki mülteci kamplarının felaket bir durumda olduğu belirtildi.

Heyet üyeleri raporda durumu "felaket" olarak niteleyerek, bu durumdan şikayetçi olduklarını ifade etti.

Raporda, özellikle Sisam adasında 650 kişi için hazırlanan kampta 6 binden fazla kişinin kaldığı ve bu durumun Avrupa standartlarıyla kesinlikle bağdaşmadığı kaydedildi.

Kamplara reşit olmayan çocukların yerleştirildikleri, tuvalet kapılarının dahi olmadığı belirtilen raporda, kızların tek konteynerde kaldığı ve eşyalarının yerlerde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Der Spiegel'in haberinde ayrıca Yunanistan'daki sağlık durumları kötü 243 çocuğun yakınlarıyla birlikte Almanya'ya getirileceği vurgulandı.

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Almanya'nın Yunanistan'daki mülteci kamplarına ilişkin raporunda "durum felaket" yorumu
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