Srebrenitsa Avrupa’nın kalbinde açık yara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AP Genel Kurulu'nda Srebrenitsa Soykırımı'nın 25'inci yıldönümü için düzenlenen oturumda konuştu. Varhelyi, Srebrenitsa Soykırımı'nın Avrupa'nın "açık yarası" olmaya devam ettiğini ifade ederek, tüm sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.Soykırımın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa tarihinin en karanlık süreci olduğuna dikkati çeken Varhelyi, "Temmuz 1995'te 8 bin 372 Müslüman erkek ve çocuk, güvende olduklarını düşündükleri yerde, Sırp birlikleri tarafından sistematik bir şekilde öldürüldü. Cesetleri toplu mezarlara atıldı" dedi. Adaletin tecelli etmesi gerektiğini ve soykırımdan sorumlu olanların tümünün cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Varhelyi, Avrupa'da savaş suçlularının yüceltilmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.Alman Hükümet Sözcü Yardımcısı Martina Fietz de "Srebrenitsa Soykırımı, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'nın kalbinde insanlığa karşı işlenmiş en büyük suçlardan biri" dedi.Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerin eline geçti. BM'nin korumasındaki Boşnak siviller Sırplara teslim edldi. Sırp birleklerinin yaptığı soykırım, Boşnak ulusunun en derin yarası kabul ediliyor.