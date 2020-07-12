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'da teröristlerle çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi öldü

'ın Kuzey Veziristan bölgesinde teröristlere yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

AA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:53 ABONE OL
Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Kuzey Veziristan'a 10 kilometre uzaklıktaki Miranşah bölgesi Afganistan sınırı yakınlarında gizlenen teröristlere yönelik operasyon düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, operasyon sırasında çıkan çatışmada, 4 Pakistanlı güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Teröristlerin hangi örgütün üyesi olduklarına dair bilgiye yer verilmedi.

Pakistan ordusu, söz konusu bölgede Pakistan Talibanı'na (PTT) yönelik operasyonlar düzenliyor.

PTT'ye yönelik askeri operasyonlarda 2014 yılından bu yana 5 binden fazla militan etkisiz hale getirilirken, hava saldırısı, çatışma ve kara mayınlarının patlaması sonucu 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.

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Pakistan'da teröristlerle çıkan çatışmada 4 güvenlik görevlisi öldü
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