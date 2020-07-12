Son dakika: Amerika'dan çarpıcı iddia! Vuhan Enstitüsü uzmanları Avrupa'ya sığınmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN ELİNDE

Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump'un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı'ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı.

Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.

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