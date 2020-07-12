Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Amerika'dan çarpıcı iddia! Vuhan Enstitüsü uzmanları Avrupa'ya sığınmak istiyor

Son dakika: Amerika'dan çarpıcı iddia! Vuhan Enstitüsü uzmanları Avrupa'ya sığınmak istiyor

ABD Başkanı 'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, şüphelerin merkezi Vuhan laboratuvarından uzmanlar hakkında şoke eden bir iddiada bulundu. Edinilen son dakika habere göre; Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 12.7.2020 14:46 Son Güncelleme: 12.7.2020 14:59 ABONE OL
Son dakika: Amerika'dan çarpıcı iddia! Vuhan Enstitüsü uzmanları Avrupa'ya sığınmak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'un eski baş strateji uzmanı Steve Bannon, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda küresel şüphenin merkezinde yer alan Vuhan laboratuvarından uzmanların Batı'ya kaçarak istihbarat servislerinden 'sığınma' istediklerini açıkladı.

İSTİHBARAT SERVİSLERİNİN ELİNDE

Trump hükümetiyle yakın olan ve Trump'un seçim başarısının mimarı sayılan Bannon, Batı'ya kaçan bilim insanlarının istihbarat servislerinin elinde olduğunu açıkladı.

Bannon, Batılı casusların kaçan Çinli uzmanları kullanarak küresel salgının Vuhan'daki Viroloji Enstitüsü'nden kaynaklanan bir sızıntıdan meydana geldiğini ve beraberinde salgının önceden tasarlanmış bir cinayet anlamına geldiği gerekçesiyle Pekin'e karşı bir dava oluşturduğunu açıkladı.

Son Dakika Haberi: Corona virüsü ile ilgili kan donduran iddia! Çin virüsü Wuhan'da 2017'de kurulan laboratuvardan mı yayıldı? DSÖ, korona virüsün kaynağını araştırmak için Çin’e ekip yolladı Son dakika: Çin'in virüsü sakladığına dair çok çarpıcı kanıt! Sonbaharda Wuhan'da yaşananları gözler önüne serdiler... Son dakika haberi: Çinli doktorun o görüntüsü şoke etmişti! Korona virüs nedeniyle ten rengi değişen doktor hakkında flaş gelişme

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Amerika'dan çarpıcı iddia! Vuhan Enstitüsü uzmanları Avrupa'ya sığınmak istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA