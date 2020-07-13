Ayasofya açıklamasının ardından Papa Francis'e zor soru! ‘Cordoba (Kurtuba Ulu Camii) için de acı çekiyor mu?’

'KURTUBA'NIN KALBİNE KATEDRAL DİKTİLER'

Prof. Dr. Mehmet Özdemir (İslam Tarihçisi): "Hıristiyan orduları Endülüs'te fethettikleri her yerde ulu camileri katedrale çeviriyorlardı. Başlarda Müslümanlar'ın kaldığı yerlerdeki bazı küçük mescitleri bırakıyorlardı. 1502'den sonra küçük mescitler de kiliseye çevrildi. Kurtuba Ulu Camii'ni de aynı şekilde katedrale çevirdiler. Çok büyük ayin ve törenlerle bunu yaptılar. Müslümanların girişine asla izin verilmedi. 1500'lerde caminin kalbinde bir katedral daha inşa ettiler. Caminin orijinal yapısını bozdular. Papaların da bilgisi dahilinde yapıldı bunlar. Papa'nın tutarlı olabilmesi için Endülüs'te ve diğer başka diyarlarda kilise veya katedrale çevrilen mescit ve camilere de üzülüyor olması gerekir."