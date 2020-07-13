Ayasofya Camii Mesajı: “Erdoğan’ı tebrik ediyoruz, dünya Müslümanları yanınızda”

Umman Müftüsü Ahmed bin Hamed el-Halili, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması sonrasında Twitter hesabından bir açıklama yayınladı.

El-Halili açıklamasında, "Ayasofya'yı yeniden Allah'ın isminin anıldığı bir mescide dönüştürme kararı alınmasından ötürü başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkı olmak üzere tüm İslam ümmetini tebrik ediyoruz" dedi.

"MÜSLÜMANLARIN DUALARI SİZİNLE"

Umman Müftüsü el-Halili, açıklamanın devamında, "Bu kahraman Müslüman halk ve onun cesur komutanı, İslam'a komplo kuranların ve kin besleyenlerin naralarından etkilenmeyip bu tarihi mekanı, muzaffer Sultan Fatih Sultan Mehmet'in döneminde olduğu gibi İslam çağrısının yayıldığı bir mekana dönüştürme konusunda ilerleyerek başarılı bir adım atmıştır. Bu doğru yolda ilerleyin. Müslümanların duaları sizinledir" dedi.

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