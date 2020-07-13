Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...

Uzmanlar, koronavirüs hastalarının %60'ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde 'koronavirüse karşı koruyan antikorları' geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, % 17'ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.

