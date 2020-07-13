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! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! 3 ay içinde...

haberi: ile ilgili İngiltere'den kötü haber geldi. Hastalığın grip ile benzer bir hal aldığı ve bağışıklığın işe yaramadığı bildirildi. Kazanılan antikorların 3 ayda yüzde 17'ye kadar gerilediği belirtilirken, sürü bağışıklığı yönteminin bu gelişme sonrası uygulanmasının imkansız hale gelmesi bekleniyor. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

DHA
Giriş Tarihi: 13.7.2020 12:21 Son Güncelleme: 13.7.2020 12:49 ABONE OL
Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...

İngiltere'de King's College London uzmanlarının gerçekleştirdiği tıbbi çalışmaya göre, koronavirüsten (Covid-19) iyileşen hastaların grip hastalığı gibi aylar sonra bağışıklığını kaybedip tekrar koronavirüs olabilecekleri belirlendi.

Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...

Uzmanlar, koronavirüs hastalarının %60'ının hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasından itibaren 2 hafta içinde 'koronavirüse karşı koruyan antikorları' geliştirdiği görüldü. Araştırmacılar çalışmanın devamında yaklaşık 3 ay içinde bu oranın, % 17'ye gerilediğini ve iyileşen hastalara bağışıklık sağlayan antikorlarının, düşme gösterip tekrar koronavirüse yakalanabileceğini vurguladı.

Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞI OLGUSUNU TEHLİKEYE SOKUYOR
Çalışma sonucu ortaya çıkan bulguların, 'sürü bağışıklığını' tehlikeye soktuğu belirtildi. Çalışmayı yürüten uzmanlardan Profesör Stuart Neil basına yaptığı açıklamada "Koronavirüs hakkında bildiğimiz şeylerden biri de, insanların oldukça sık yeniden enfekte olabilmesidir" dedi.

Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...

King's College London araştırması henüz hakem değerlendirilmesine alınmadığı ifade edildi.

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Son dakika! Uzmanlar kötü haberi dünyaya duyurdu! Corona virüsü 3 ay içinde...
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