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402 bin Suriyeli döndü

Giriş Tarihi: 14.7.2020 ABONE OL
TÜRKIYE'NIN İdlib'deki varlığının büyük bir insani felaketi engellediğini belirten Çavuşoğlu, bölgedeki 3,5 milyon insanın küçük bir alana sıkıştığına ve Suriye rejiminin saldırılarına maruz kaldığına dikkati çekti. Çavuşoğlu, "Dünyanın en çok mülteci ağırlayan ülkesi olarak 3,6 milyon Suriyelinin ihtiyaçları için 40 milyar dolardan fazla para harcadık. Daha fazla mülteci almamız beklenmemeli. Yurtlarını DAEŞ ve PKK/YPG'den geri aldığımız 402 bin Suriyelinin memleketlerine dönmesini sağladık" değerlendirmesinde bulundu.
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402 bin Suriyeli döndü
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