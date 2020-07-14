‘Azerbaycan ordusu ezici darbeler vurdu‘

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun, ezici darbeler vurarak dün sınırda yaşanan çatışmalarda şehit olan askerlerin intikamını aldığını bildirdi. Aliyev, sınırdaki durumun halen gergin olduğuna dikkati çekerek, tüm sorumluluğun Ermenistan yönetiminde olduğunu vurguladı. Ermenistan ordusu önceki gün sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları ile saldırıda bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan 4 asker şehit olmuş. Ermenistan ordusu dün de Azerbaycan sınırındaki sivil yerleşim yerlerini obüslerle vurdu. Bazı evler hasar görürken can kaybı yaşanmadı.