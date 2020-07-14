Bakan Çavuşoğlu'ndan AB'nin Ayasofya açıklamasına tepki! "Reddediyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malta Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ikili basın toplantısı düzenlendi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamasından satırbaşları:

- Doğu Akdeniz'de herkesle diyaloğa hazırız, iş birliğine varız. Yunanistan da dahil. Zaten Yunanistan da yine Sayın Cumhurbaşkanımızın Miçotakis ile telefon görüşmesinden sonra bir diyalog başlattık. Tek taraflı dayatma ve yaptırımlara da karşıyız, onlara boyun eğmeyiz.

AB'NİN AYASOFYA AÇIKLAMASINI REDDEDİYORUZ

"Borrell eğer 'Açılmasaydı daha iyi olurdu' deseydi buna saygı duyardım, 'Müze olarak kalsa daha iyi olurdu' deseydi de saygı duyardım. Kınama sözcüğünü biz reddediyoruz. İspanya'da da cami olarak inşa edilmiş, daha sonra kiliseye çevrilmiş eserler var. Şimdi biz de İspanya'ya 'Bunları tekrar camiye çevir, sizi kınıyoruz' mu dememiz lazım? Bunun karşılığı o. Kaldı ki bu Türkiye'nin egemenlik haklarını ilgilendiren bir konu."

UNESCO'YA TEPKİ

"UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde olan bu eseri biz göz bebeğimiz gibi korumuşuz. Bundan sonra ibadet de yapılacak. Diğer taraftan herkes de ziyaret edebilecek. Herkesin ziyaretine bu sefer ücretsiz açık olacak. Buranın tarihi dokusunu ve kültürel miras olarak tüm özelliklerini biz ecdadımız nasıl koruduysa, ecdadımızın emaneti olarak bizler bugüne kadar nasıl koruduysak, bundan sonra da koruyacağız. Bu anlamda da atılacak adımlar konusunda UNESCO ile de zamanlıca bilgilendirme dahil iş birliğimiz olacak. Biz bu kadar yapıcıyken, böylesine iyi niyetli bir yaklaşım içindeyken Türkiye'yi kınamak doğru bir yaklaşım değil."

"Türkiye'nin egemenlik hakkıdır ama burası korunsun' diyenlere de biz teşekkür ederiz, biz de aynı düşüncedeyiz diyoruz. Cumhurbaşkanımız Putin'e bunu aynı şekilde izah etti. Bize bu konuyu açan muhataplarımıza da gönül rahatlığıyla bunu söylüyoruz. O yüzden kınama tabiri pek hoş olmadı. "

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