Suriye’ye BM sınır ötesi insani yardım mekanizması uzatıldı

BirleşmişMilletler Güvenlik Konseyi'nin, Rusya'nın Türkiye üzerinden Suriye'ye insani yardım gönderilmesini 2 kez veto etmesinin ardından Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yardımların 1 yıl devam etmesi konusunda anlaşma sağlandı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Söz konusu BM mekanizması, kuzeybatı Suriye'deki yaklaşık 2,8 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım götürülmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu bakımdan, tek sınır geçişine indirilerek de olsa, mekanizmanın muhafaza edilmiş olması önemli görülmektedir" denildi. Bu sınır geçişinin mekanizmadan çıkarılmasının Halep'te 1,3 milyon sivile erişimi zorlaştıracağı ve Türkiye'nin üstlendiği sorumluluğu daha da ağırlaştıracağına işaret edildi. ANKARA