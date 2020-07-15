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Başkanı 'tan dünyayı heyecanlandıran tweet

başkanı Twitter hesabından aşısı tweeti paylaştı. ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda 'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

Giriş Tarihi: 15.7.2020 17:42 Son Güncelleme: 15.7.2020 18:06 ABONE OL
ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı heyecanlandıran tweet

ABD başkanı Donald Trump resmi Twitter hesabından koronavirüs aşısıyla ilgili heyecan yaratan bir tweet paylaştı.


Trump "Aşıda harika haber!" ifadesini kullandığı tweetiyle aşı çalışmalarında sona gelindiği sinyalini verdi.

ABD'de devam eden aşı çalışmalarında insan deneylerine başlandığı ve son aşamaya gelindiği de gelen haberler arasındaydı.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." açıklamasını yapmıştı.

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Bilimsel alanda da ilerleme kaydettiklerinin altını çizen Trump, "Şu anda Covid-19'a karşı kullanılan birçok etkili tedavi yolu var, birçoğu da geliştirme aşamasında. Rekor bir sürede aşı üretme yolundayız ve çok çok yakın zamanda bu aşının duyurulacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

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ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı heyecanlandıran tweet
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