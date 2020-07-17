Gereken neyse onu yapacağız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın, saldırılarının gündemde olduğu dönemde Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ile beraberindeki heyeti kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın da katıldığı görüşmenin başında, Akar açıklamalarda bulundu. Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kendisinin de Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile görüşerek gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Yapılması gereken ne varsa yapılacağını ifade eden Akar, "Tovuz bölgesine gerçekleştirilen alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan Türkünün acısı bizim acımızdır" dedi. Akar, şunları kaydetti: "Azerbaycanlı gardaşlarımıza taziyelerimizi sunuyoruz. Kanlarının yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Yukarı Karabağ'ın hiçbir meşruiyete dayanmadan işgalini kabul etmemizin mümkün olmadığını her platformda söyledik. Buna tüm kalbimizle inanıyoruz ki biz 'İki devlet bir milletiz.'"TBMM de AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin imzasını taşıyan ortak bildiriyle Ermenistan saldırısı kınandı. Bildiride, "Ermenistan Azerbaycan topraklarından çekilmelidir" denildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yeni Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u tebrik etti. Bu arada Tovuz bölgesinde dün düzenlenen saldırıda bir Azerbaycan askeri daha şehit düşerken, 20 Ermenistan askeri öldürüldü. lazımdır" denildi. ANKARAERMENİSTAN ordusu, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine dün yine saldırı girişiminde bulundu, sivil yerleşim birimlerine ateş açtı. Ermeni güçler, Tovuz ilindeki Azerbaycan mevzilerine saldırdı. Ermenistan ordusu Tovuz'un Ağdam, Dondar Kuşçu ve Vahitli köylerini büyük çaplı silahlar ve havan toplarıyla ateşe tuttu. Açıklamada siviller arasında can kaybının olmadığı bildirildi.AZERBAYCAN Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, evden çalışan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'u görevden aldı. Aliyev, Memmedyarov'un Dağlık Karabağ çözüm süreci müzakerelerinde başarısız olduğunu, 12 Temmuz'da çatışmalar başladığında yeterli şekilde faaliyet gösteremediğini belirtmişti.Savunma Bakanı Akar, "Kederde ve kıvançta beraberiz. Bu gerçekten Ermenilerin boyunu aşan bir teşebbüstür" dedi.