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Son dakika: ’de şiddetli ! 7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm kıyılarda uyarısı...

Son dakika haberi...’de, Richter ölçeğine göre 7 şiddetinde meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı belirtilirken; ülkenin kıyıları için uyarısı yapıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:50 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:51 ABONE OL
Son dakika: Papua Yeni Gine’de şiddetli deprem! 7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm kıyılarda tsunami uyarısı...

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin doğu kıyılarına yakın noktadaki depremin yerin 85,5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken; doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

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Son dakika: Papua Yeni Gine’de şiddetli deprem! 7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm kıyılarda tsunami uyarısı...
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