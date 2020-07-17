Son dakika: Papua Yeni Gine’de şiddetli deprem! 7 büyüklüğündeki depremin ardından tüm kıyılarda tsunami uyarısı...

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre Papua Yeni Gine'de 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ülkenin doğu kıyılarına yakın noktadaki depremin yerin 85,5 kilometre altında meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken; doğu kıyıları için tsunami uyarısı yapıldı.

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'Silivri açıklarında oluşabilecek depremin büyüklüğü 7.6 civarında'