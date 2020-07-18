Karantinaya uymayana infaz

Koronavirüs sadece can almaya devam etmekle kalmıyor, ülkeleri sosyal yönden de kötü şekilde etkileyip insanların hayatlarını kötü şekilde etkilemeye devam ediyor. Latin Amerika'da, salgının hızla yayıldığı ülkelerden biri olan Kolombiya'da yaşananlar büyük korku yarattı. Kartellerin, yaklaşık 6 bin virüs kaynaklı ölümün gerçekleştiği ülkede karantina kurallarını ihlal edenleri infaz ettiği belirtildi. Gündüz saatlerinde sokaklarda görülen resmi güvenlik güçlerinin yerini hava karardıktan sonra eli silahlı yasadışı güçler alıyor.The Guardian'ın haberine göre, ülke salgınla mücadele ederken, çeteler ve uyuşturucu kartelleriyle baş etmekte zorlanıyor. Karantina kurallarına uymadıklarını düşündükleri vatandaşları hedef alan bu yasadışı güçler ülkede adeta büyük bir panik yaşanmasına sebep oluyor. Halk, kendi adalet ve karantina sistemini ilan eden yerel çeteler nedeniyle büyük bir tehlike altında bulunuyor. Kartel üyesi silahlı grupların başkent Bogota ve devletin daha zayıf olduğu alanlarda harekete geçtiği de gelen bilgiler arasında. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) belirttiğine göre ülkede şu ana kada ülkede 9 kişi kartellerin ilan ettiği zorlu ve kanlı koronavirüs kurallarını ihlal ettiği için öldürüldü.İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün açıklamasına göre, Kolombiya'nın 32 eyaletinden en az 11'inde hükümetin ilan ettiği kurallar yerine kartellerin kendi adalet ve karantina sistemi işliyor. Şu ana kadar ise kartellerin kendilerine karşı çıkan insanları bastırmak için en az 5 silahlı çatışma meydana geldiği düşünülüyor. ntv