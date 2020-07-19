Amerika bu son dakika haberini konuşuyor! NBA'in karantina kampüsünde skandal! Tek tek ifşa etti!

NBA kampüsünde yaşanan ifşa olayı Amerika'nın gündemine oturdu. İçeri girilmesi yasak olmasına rağmen Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi. Genç kadının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı ve bu şekilde yapılan araştırmalar sonucu detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeleri...
Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi. Twitter'dan ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla tanınan Anna Mya; 'Şimdiden birkaç NBA oyuncusundan kampüse girmem için davet aldım. Sezonun tamamlanabileceğini sanmıyorum' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ifşa sonrası Anna Mya'yı kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı. Los Angeles Clippers'ın pivotu Montrezl Harrell'ın Anna Mya'yı sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı.
İşte son dakika haberinin detayları...
NBA'de 2019-2020 sezonu 11 Mart'ta koronavirüs salgını sebebiyle askıya alınmıştı. Sezonun kalanının, yeni bir formatla Orlando'da bulunan Disney World kampüsünde 30 Temmuz'da başlayacağı açıklanmıştı.
NBA takımları Temmuz başından itibaren gerekli testleri yaparak Disney World kampüsünde hazırlık kampına başlamıştı.
Sıkı karantina kuralları uygulanan kampüsten dışarı çıkmak yasak, kampüs dışından ziyaretçi alımı yasak, oyuncular kendilerine ayrılan tek kişilik odalarda kalıyor ve özel olarak hazırlanan antrenman alanlarında sezon hazırlıklarını sürdürüyor.
30 Temmuz'da yeniden başlayacak olan NBA'de koronavirüs testleri de yapılmaya devam ediyor. Son olarak Houston
Rockets'ın yıldızı Russell Westbrook, testinin pozitif çıktığını açıklamıştı.
George Floyd'un öldürülmesiyle ABD genelinde başlayan eylemlere NBA yıldızları da katılmış ve ırkçılık karşıtı gösterilerden ötürü oyuncular arasında pozitif vakaların sayısı artmıştı.
NBA oyuncularından bazıları koronavirüse yakalandıklarını açıklarken kimi oyuncular ise bunu gizli tutma kararı aldı. NBA ve kulüpler, bu konuda oyuncuları özgür bırakmış durumda.
Kısıtlamalı kampüs uygulaması sırasında bir skandal ortaya çıktı.
Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi.
Twitter'dan ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla tanınan Anna Mya; 'Şimdiden birkaç NBA oyuncusundan kampüse girmem için davet aldım. Sezonun tamamlanabileceğini sanmıyorum' şeklinde bir açıklama yaptı.
Bu ifşa sonrası Anna Mya'yı kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı.
Los Angeles Clippers'ın pivotu Montrezl Harrell'ın Anna Mya'yı sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı.
Anna Mya'yı takip etmesi ortaya çıktıktan sonra açıklama yapan Montzel Harrell, konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi.
Orlando Magic uzunu Mo Bamba, Twitter'dan şakayla karışık Donovan Mitchell'ın davet etmiş olabileceğini yazdı.
Anna Mya ise buna cevap vererek; 'Keşke o davet etseydi...' dedi.
Paylaşımının çok konuşulmasının ardından Anna Mya; 'Sizin yüzünüzden davet iptal olacak. Ben susuyorum artık.' yazdı.
Ünlü NBA yorumcusu Stephen A. Smith, geçtiğimiz günlerde karantinada tutulan NBA oyuncularının cinsel istekler sebebiyle kuralları ihlal edebileceklerini söylemişti.
Smith; 'Bu oyuncuların gerçekten eşleri veya kız arkadaşları olmadan bu kampüste kalabileceklerine inanıyor musunuz? Aylarca 'o işi' yapmadan duracaklarını düşünmüyorum.' demişti.
NBA'in Orlando Disney World kampüsüne ziyaretçi alımı ilk tur play-offlarının ardından yapılabilecek.