Amerika bu son dakika haberini konuşuyor! NBA'in karantina kampüsünde skandal! Tek tek ifşa etti!

NBA kampüsünde yaşanan ifşa olayı Amerika'nın gündemine oturdu. İçeri girilmesi yasak olmasına rağmen Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi. Genç kadının sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımların ardından kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı ve bu şekilde yapılan araştırmalar sonucu detaylar da ortaya çıktı. İşte son dakika gelişmeleri...

NBA KAMPÜSÜNDE SKANDAL OLAY! AMERİKA BUNU KONUŞUYOR...

Anna Mya isimli bir sosyal medya modeli, bazı NBA yıldızlarının kendisini kampüse davet ettiğini söyledi. Twitter'dan ve Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla tanınan Anna Mya; 'Şimdiden birkaç NBA oyuncusundan kampüse girmem için davet aldım. Sezonun tamamlanabileceğini sanmıyorum' şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ifşa sonrası Anna Mya'yı kampüse kimin davet ettiği merak edilmeye başlandı. Los Angeles Clippers'ın pivotu Montrezl Harrell'ın Anna Mya'yı sosyal medyadan takip ettiği ortaya çıktı.

İşte son dakika haberinin detayları...