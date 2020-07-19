Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Libya hükümetine destek çağrısı yaptı

Karadaği, hükümetine destek çağrısı yaptı

Ali Muhyiddin el-Karadaği, 'da tek çarenin, meşru hükümetin desteklenmesi olduğunu belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Karadaği, "Uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin, ülke topraklarında kontrolü elinde bulunduran sivil bir hükümet olması için desteklenmesi tek çaredir." ifadesini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 19.7.2020 22:22 Son Güncelleme: 19.7.2020 22:26 ABONE OL
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Libya hükümetine destek çağrısı yaptı

Bazı Avrupa ülkelerini, Libya krizinde çelişkili tavır takınmakla suçlayan Karadaği, "Bu ülkeler, Rusya'nın Libya'daki varlığına karşı olduğunu iddia ediyor ancak askeri olarak ve paralı askerler aracılığıyla Rusya tarafından desteklenen ve haddizatında bir Rus projesi olan Hafter'in yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

MSB video ile paylaştı: Yerli ve milli robot Kutlu Libya'da!

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Libya’dan çağrı: Yabancı misyonlar çalışmaya başlayabilir

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre binden fazla paralı askeriyle Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Libya hükümetine destek çağrısı yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA