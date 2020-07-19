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Ünlü aktivist hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 19.7.2020 ABONE OL
Ünlü aktivist hayatını kaybetti
ABD'deki sivil haklar hareketinin öncü isimlerinden Demokrat Partili siyahi Kongre üyesi John Lewis, 80 yaşında hayatını kaybetti. Lewis, Aralık 2019'un sonlarında kendisine ileri derecede pankreas kanseri teşhisi konulduğunu açıklamış ve "Şu an karşılaştığım gibi bir mücadeleyle hiç karşılaşmadım' demişti. ABD'de 1960'lı yıllarda başlayan yurttaşlık hakları mücadelesinin öncü isimlerden Lewis, aynı mücadelenin ikonik ismi Martin Luther King'in 1963'te Washington'daki Lincoln Anıtı önünde "Bir hayalim var" adlı ünlü şiirini okuduğu mitingin en genç konuşmacısıydı.
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Ünlü aktivist hayatını kaybetti
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