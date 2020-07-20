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Şok iddia: Günde 20 kere... ’da ünlü uzmanı, otelde çıplak halde ölü bulundu

Ünlü uzmanı 26 yaşındaki Anna Ambartsumyan'ın 'nın başkenti 'daki 5 yıldızlı bir otelde yatakta çırılçıplak halde ölü bulunduğu belirtildi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.7.2020 16:09 Son Güncelleme: 20.7.2020 16:11 ABONE OL
Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Popüler TV psikoloğu ve uzmanı Anna Ambartsumyan, 'da kaldığı 5 yıldızlı otel odasında yatakta çırılçıplak halde ölü bulundu.

Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

'da bir TV programı olan ve kendisinin psişik olduğunu iddia eden Ambartsumyan'ın, otel görevlileri tarafından bulunmadan yaklaşık 8 saat önce öldüğünü ve çıplak cesedinin yanında bir el çantası ve siyah bir elbise olduğu ifade edildi.

Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Ambartsumyan'ın ölüm nedeninin belirlenebilmesi için çalışmaların sürdüğü ve kaldığı otel odasını ziyaret eden bir erkeğin kimliğinin belirlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Ayrıca, sosyal medyada yaklaşık 370 bin takipçisi olan Ambartsumyan'ın otel odasında bulunan şüpheli reçetesiz hapların da analiz için gönderildiği belirtildi.

Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Ayrıca haberde, bir avukatın Ambartsumyan'ın günde 20 defaya kadar arayan alacaklılar tarafından tehdit edildiğini söylediği bilgisine yer verildi.

Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu

Kendisine arabalar ve ev hediye eden iş adamları olduğu ifade edilen Ambartsumyan'ın Ruslan isimli bir iş adamıyla evli olduğu belirtildi.

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Şok iddia: Günde 20 kere... Rusya’da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otelde çıplak halde ölü bulundu
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