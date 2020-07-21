Kraliyet ailesinde sürpriz düğün

İngiltereKraliçesi II. Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğününün koronavirüs süreci nedeniyle iptal edildiği açıklanmıştı. Çiftin bu kararında, Prenses Beatrice'in babası Prens Andrew'un geçen yıl cinsel taciz ve çocuk istismarı suçlarıyla yargılanırken hapishanede intihar eden milyarder Jeffrey Epstein ile bağlarının ortaya çıkmasının da payı olduğu iddia edilmişti. Ancak Buckingham Sarayı sürpriz haberi duyurdu ve Prenses Beatrice ve Mozzi'nin aile arasında küçük bir törenle evlendiği açıklandı. Beatrice, düğünde büyükannesi II. Elizabeth'in Norman Hartnel tarafından tasarlanan elbisesini giydi. Gelinin taç olarak tercihi ise yine büyükannesi Elizabeth'in 1947'deki düğününde taktığı "Kraliçe Mary'nin Püskül Tacı" oldu.