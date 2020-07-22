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'de vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

'nin bazı bölgelerinde yeni tip (Kovid-19) vakalarının açıklanan resmi verilerden 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi

Giriş Tarihi: 22.7.2020 07:00 ABONE OL
ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, 'nin bazı eyaletlerindeki (Kovid-19) vaka sayısının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu kaydedildi.

ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

Araştırmada, salgına yakalanan çoğu kimsenin belirti göstermediği veya doktora gitmediği için virüsün toplum içinde dolaştığı, bu nedenle vaka sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunun düşünüldüğü belirtildi.

ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

10 eyaletteki 10 şehirde klinik ve hastane testlerini inceleyen araştırmacılar, ayrıca virüsün ülke nüfusunun çok az bir kısmına temas ettiğini belirledi.

ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

Virüs, San Francisco, Minneapolis, St. Paul gibi şehirlerde nüfusun sadece yüzde 1 ile 2,2'sine temas ederken, bu oranın yüzde 23,3 ile en fazla New York'ta olduğu kaydedildi.

ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir

Yetkililer, toplum bağışıklığı için nüfusun en az yüzde 60-70'inin virüs ile temas etmesi gerektiğine işaret ederek, 'nin henüz bu seviyenin çok uzağında olduğunun altını çizdi.

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ABD'de corona virüs vakaları açıklanandan 13 kat fazla olabilir
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