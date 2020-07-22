Ermenistan ateşkes ihlallerini sürdürüyor

Azerbaycan, Ermenistan'ın cephe hattında ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan ordusunun cephenin farklı yönlerinde ateşli silahlar kullanarak ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, karşı tarafın cephedeki faaliyetlerinin Azerbaycan ordusunca engellendiğini kaydetti. Dergahlı, önleyici tedbirler sonucunda Ermenistan ordusunun iki askerinin ağır yaralandığını söyledi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah, Ermenistan'a ait iki insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurmuştu. Ermenistan, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti.