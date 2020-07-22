Kraliçe’nin muhafızları işten çıkarılıyor

İngiltere'de koronavirüs salgınında ziyaretçi sayısının düşmesi nedeniyle Londra Kulesi ve kraliyet mücevherlerini koruyan bazı muhafızların işine son verileceği açıklandı. Altı tarihi mekânın yönetiminden sorumlu olan Tarihi Kraliyet Sarayları İdaresi (HRP), "Beefeater" olarak bilinen ve İngiltere'nin önemli sembollerinden biri olarak kabul edilen muhafızların sayısının gönüllülük esasına göre azaltılacağını, bunu zorunlu işten çıkarmaların izleyebileceğini duyurdu. 1485'te Kral VII. Henry tarafından kurulan muhafız birliğinin tarihinde ilk kez kesintiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.