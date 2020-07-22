Libyalı kadınlardan Hafter isyanı

Libyalı kadınlar, Birleşmiş Milletlerin (BM) Trablus Temsilciliği önünde bir araya gelerek Hafter milislerinin saldırılarında "ortadan kaybolan" yakınları için eylem düzenledi.Terhune kentinde bulunan toplu mezarlarda cesetlerine rastlananların akrabaları ve ortadan kaybolanların yakınlarından oluşan yüzlerce kadın, BM'ye yakınlarının akıbetlerinin araştırılması için çağrıda bulundu. Kadınlar, "Çocuklarımızın geri gelmesini talep ediyoruz" şeklinde sloganlar attı. Öte yandan Libya hükümetinin talebiyle ülkeye giden TSK'ya bağlı timler, Hafter milislerinin Trablus'un güneyindeki yerleşim yerlerine tuzakladığı mayınları temizlemek ve sivillerin güvenli dönüşünü sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.