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Nijerya'da , 5 görevlisini öldürdü

ülkesi Nijerya'da terör örgütü kaçırdığı 5 görevlisini öldürdü.

AA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 23:42 ABONE OL
Nijerya'da Boko Haram, 5 insani yardım görevlisini öldürdü

Boko Haram'ın Twitter'daki hesabından paylaştığı 35 saniyelik videoda, geçen ay kaçırdığı 5 insani yardım görevlisine ateş açarak öldürdüğü görüldü.

Söz konusu videoyla ilgili Birleşmiş Milletler İnsani Koordinasyon Ofisinden ise henüz açıklama yapılmadı.

Terör örgütü Boko Haram, Aralık 2019'da 4 insani yardım görevlisini öldürmüştü.

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

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Nijerya'da Boko Haram, 5 insani yardım görevlisini öldürdü
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