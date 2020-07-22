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'ta 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.7.2020 19:36 ABONE OL
Şırnak'ta 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6'ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116'ya yükseldi" denildi.

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Şırnak'ta 4 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu
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