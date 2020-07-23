Almanya WhatsApp mesajlarını okuyor

Almanya'da İçişleri Bakanlığına bağlı Federal Suç Dairesi'nin (BKA) WhatsApp mesajlarını takip edebildiği iddia edildi. Alman WDR ve BR'nin ortak haberinde, BKA'nın "Bilgi Teknolojisi İzleme" biriminin şifrelenmiş WhatsApp sohbetlerini almanın bir yolunu bulduğu belirtildi.BKA'nın şüphelendikleri kişilerin mesajlarına herhangi bir casus yazılım yüklemeden "WhatsApp Web" sistemini kullanarak ulaşabildiği ileri sürülen haberde, kurum içi yazışmalarda, "BKA, WhatsApp hesabından gelen metin, video, görüntü ve kısa sesli mesajların gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan bir metoda sahiptir. Şüphelenilen kişinin rehberindeki kişiler de bu şekilde bilinir hale getirilebilir" ifadelerinin kullanıldığı kaydedildi.