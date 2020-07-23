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: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...

haberi: Corona virüsü salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Milyonlarca insana bulaşan, yarım milyondan fazla insanı canından eden corona virüsü salgınını durdurmak için tüm ülkelerde aşı ve ilaç çalışması sürüyor. Ancak henüz uygulanabilir bir formül bulunabilmiş değil. Klinik testlerden umutlu sonuçlar gelse de, aşının en erken 2021 ilkbaharında kullanılabileceği belirtiliyor. Virüsün mutasyona uğraması ise tüm çalışmaları çöpe attırabilir. Virüs ile mücadelede şimdilik alternatif uygulamalara yönelinirken, sık sık kullanılan klorokin etken maddesi ile ilgili bir kötü haber geldi.

AA
Giriş Tarihi: 23.7.2020 12:33 Son Güncelleme: 23.7.2020 12:40 ABONE OL
Son dakika: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı potansiyel ilaç olarak kullanılan sıtma ilacının, virüsün akciğerde yayılmasını engelleyemediği ortaya çıktı.

News-Medical sitesinin haberine göre, Almanya'nın Göttingen kentinde Alman Primat Merkezi Enfeksiyon Biyolojisi Birimine bağlı Leibniz Primat Araştırma Enstitüsünden bilim insanları, sıtma ilacı olarak kullanılan "klorokin"in Kovid-19'un akciğerlerde yayılmasına yönelik etkisini araştırmak üzere çalışma yürüttü.

Son dakika: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...

Yapılan çalışmada, virüsün hücreye zarın plazmasını eriterek ya da hücreye giren taşıyıcı enzimlerle girdiği ve hücre çeperindeki enzim veya endozomların aktifleştirilmesiyle virüsün hücreye girişinin engellendiği kaydedildi.

Ancak sıtma ilacındaki klorokin'in, Kovid-19 virüsünün akciğer hücresine girmesini engellemek için hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ettiği ifade edildi.

Son dakika: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...

Enfeksiyon Biyolojisi Biriminin lideri Stefan Pöhlmann, bu çalışmanın klorokin'in Kovid-19'un insanların akciğer hücrelerine girmesini ve hücrelerde yayılmasını engelleyemediğini gösterdiğini kaydetti.

Pöhlmann, potansiyel Kovid-19 ilaçlarına yönelik yapılacak çalışmalarda, hücre yapılarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, kaynak ve zamanın boşa harcanmaması tavsiyesinde bulundu.

Söz konusu çalışma, "Nature" Dergisinde yayımlandı.

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Son dakika: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...
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