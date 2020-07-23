Son dakika: Corona virüsü için geçici tedavi olarak görülüyordu! Kötü haber geldi...

Yapılan çalışmada, virüsün hücreye zarın plazmasını eriterek ya da hücreye giren taşıyıcı enzimlerle girdiği ve hücre çeperindeki enzim veya endozomların aktifleştirilmesiyle virüsün hücreye girişinin engellendiği kaydedildi.

Ancak sıtma ilacındaki klorokin'in, Kovid-19 virüsünün akciğer hücresine girmesini engellemek için hücredeki aktifleştirilmesi gereken enzimleri çoğu zaman bloke ettiği ifade edildi.