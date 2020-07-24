Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti

Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti

Son gelen bilgilere göre dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu aştı.

AA
Giriş Tarihi: 24.7.2020 09:13 ABONE OL
Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs bulaşan 9 milyon 543 bin 498 kişi sağlığına kavuştu.

En fazla hastanın iyileştiği ilk 10 ülke sırasıyla ABD (1 milyon 979 bin 617), Brezilya (1 milyon 570 bin 237), Hindistan (817 bin 593), Rusya (580 bin 330), Şili (311 bin 431), Peru (255 bin 945), İran (247 bin 230), Güney Afrika (236 bin 260), Meksika (236 bin 209) ve Pakistan (219 bin 783) oldu.

Türkiye'de iyileşenlerin sayısı 206 bin 365'e ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 15 milyon 656 bin 766'ya ulaşırken, virüs nedeniyle 36 bin 575 kişi hayatını kaybetti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 9,5 milyonu geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA