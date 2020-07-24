Twitter'daki açık bilinenden daha kritik olabilir!

İki eski çalışan, Twitter'daki güvenlik zaafı ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Belirtilene göre binden fazla Twitter ve anlaşmalı şirket çalışanları, kullanıcıların ayarlarına erişim sağlayabiliyordu. 15 Temmuz gününde yaşanan açık, aslında uzun süredir ciddi bir potansiyel açık olarak duruyordu.

Twitter ve FBI, geçtiğimiz günlerde yaşanan ihlalin sorumlularını ve nedenini araştırıyor. Twitter üzerinde yaşanan güvenlik açığı, açıklamalara göre 36 hesabı etkilemişti. Ancak cumartesi günü Twitter tarafından yapılan açıklamada failler, panele giriş yapmak ve 45 kullanıcının hesabına erişim sağlayabilmek için az sayıda çalışanı manipüle etmiş ve kimlik bilgilerini kullanmış.