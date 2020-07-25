Twitter'a ücretli üyelik geliyor!

Bu, Twitter'ın platforma ücretli abonelik opsiyonunu eklemek için başlattığı ilk çalışma değil. Şirket, 2017 yılında da kullanıcıların ve küçük işletmelerin tweetlerine erişimi artırmak için abonelik modelini test etmişti. Bu proje kapsamında aylık 99 dolar ücret karşılığında ücretli üyelerin paylaşımlarının söz konusu hesabı takip etmeyen kişiler tarafından da görülmesi imkanı sunulması planlanıyordu.

Ancak Twitter konuyla ilgili yaptığı anket sonrası projeyi rafa kaldırma kararı almıştı. (Sputnik Türkiye)